Путин ненавидит Порошенко, поэтому диалог об освобождении политзаключенных между ними невозможен, - Чийгоз. ВИДЕО

Об этом в эфире "Информационного вечера" на "5 канале" заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Цензор.НЕТ.

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"Рассчитывать на то, что Путин пойдет на какой гуманный акт - это иллюзия. И в случае освобождения нас с Умеровым также не было гуманности. Речь шла о давлении, и все факторы давления совпали. Инициатором процесса выступил Эрдоган, сильная личность", - вспомнил Чийгоз .

В то же время, он сообщил: "Сегодня говорят о том, что Путин не будет иметь отношений по обмену политзаключенными с Порошенко, потому что ненавидит его, потому что не смог его сломать. Но в чем причина, почему не хватает принципиальности и настойчивости другим мировым лидерам - Макрону, Меркель, Трампу?".

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Заместитель председателя Меджлиса убежден: "Мы должны продолжать работу над этим и изменить их сознание, отношение (к теме политзаключенных). Они не должны исходить из того, что этот переговорный процесс и тема политзаключенных где-то на пятой-шестой строчке. С этого следует начинать любой диалог с этим глубоко больным и самовлюбленным человеком. Он уже считает уступками, когда к нему приезжают. Поэтому здесь - только давление".