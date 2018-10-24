Контрабандист сигарет задержан на Закарпатье при попытке дать взятку пограничнику, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Западного региона.
Вторая часть взятки в сумме 13 тыс. грн (первая часть - 20,5 тыс. грн) предназначались за содействие в перемещении около 46 ящиков сигарет через государственную границу Украины в Венгрию.
Контрабандиста задержали, взятка в сумме 13 тыс. грн обнаружена и изъята при проведении осмотра места происшествия.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыск по месту жительства подозреваемого. По результатам их проведения будут решены вопросы сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.