Москва не оставит в спокойствии украинскую церковь, - Филарет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

"Я не только верю, а я знаю, что Москва не оставит в покое украинскую церковь и будет вредить. В каком направлении? Чтобы не было у нас мира, чтобы не было у нас согласия, чтобы у нас была постоянная борьба и разделение. И об этом они мечтают. и не только мечтают, но и действуют. Поэтому не надо удивляться тому, что там кто-то из украинцев выступает против, выдвигает свои идеи. Да, это влияние извне. но мы должны преодолеть это. Преодолеть спокойно, мирно, но уверенно", - сказал Филарет.

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Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.