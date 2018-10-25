В Киеве к централизованному отоплению подключены 72% жилых домов, обслуживаемых коммунальными ЖЭУ, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Дома ОСМД, ЖСК, ведомственные и инвестиционные подключены на 40%, поскольку тепло туда подается по индивидуальным заявкам, то есть по их собственному решению", - говорится в сообщении.

Напомним, в столице отопительный сезон начался с 15 октября: по индивидуальным заявкам было начато подключение учебных заведений, детских садов и больниц. С субботы, 20 октября, в связи с похолоданием начали массовое подключение к отоплению жилых домов.

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Как отмечают в КГГА, на сегодня поданно тепло ко всем зданий бюджетной сферы, в садики, школы (временное отсутствие тепла в этих учреждениях может быть вызвано аварийными ситуациями, которые оперативно устраняются).