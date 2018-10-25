Бомбы в конвертах - ряду американских политиков разослали взрывные устройства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Гордон.

Хронология событий Первое сообщение о бомбе, замаскированной под бандероль, пришло 22 октября. Служащий особняка миллиардера, финансиста и филантропа Джорджа Сороса в Бедфорде (пригород Нью-Йорка), случайно обнаружил на улице подозрительный сверток. В нем оказалось взрывное устройство. 24 октября пришли сообщения еще о пяти бомбах, которые в идентичных конвертах рассылались по Штатам.

Опасный предмет в посылке, отправленной на домашний адрес экс-президента Билла Клинтона и его жены, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, обнаружил сотрудник спецслужб;

Персонал Секретной службы США перехватил пакет со взрывчаткой, пришедший по вашингтонскому адресу бывшего президента Барака Обамы.

Сотрудники и посетители бизнес-центра Time Warner в Нью-Йорке, где находится офис телеканала CNN, были эвакуированы после сообщения о подозрительном пакете. Полиция подтвердила наличие еще одного взрывного устройства. Его получателем был указан бывший директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан, приглашенный в эфир CNN.

Взрывотехники из Капитолия вместе с кинологами были вызваны в почтовое отделение в поселке Кэпитол-Хайтс (штат Мэриленд), где сортируют почту Палаты представителей Конгресса США. В посылке на имя члена Конгресса от Демократической партии Марин Уотерс была аналогичная бомба.

Еще одним получателем смертельного конверта должен был стать бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер. Однако его адрес был указан неверно, и почтовая служба вернула посылку по адресу отправителя.

Официальной информации о посылках Соросу, Холдеру и Уотерс пока нет.

По данным NBC News и CNN, во всех случаях в качестве обратного адреса был указан офисный центр в Санрайзе, штат Флорида, где находится рабочий кабинет члена Палаты представителей от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц.

Что было в посылках

Как утверждают источники СМИ, близкие к следствию, все взрывные устройства были скомпонованы практически одинаково.

Собеседник The New York Times, который проанализировал фотографию взрывчатки, так ее описал: устройство состоит из трубки длиной не более шести дюймов (15,24 см), обмотанной изолентой. С двух концов трубки торчат провода, сбоку прикреплено устройство, похожее на таймер.

CNN опубликовал в Twitter фото устройства, присланного в нью-йоркский офис телеканала.

Бывший агент ФБР, эксперт по взрывчатке Джим Максвелл в эфире CNN назвал бомбу "примитивной, но от этого не менее опасной и способной причинить большой вред", вплоть до гибели потенциальной жертвы.

Реакция адресатов

Из всех, кому были направлены опасные посылки, комментарии пока дали только Билл и Хиллари Клинтон. Экс-президент написал в Twitter слова благодарности Секретной службе.

Его супруга выразила агентам признательность во время выступления во Флориде. Она подчеркнула, что взрывное устройство было перехвачено задолго до того, как могло попасть в их дом.

Телеканал ABC обратил внимание, что среди получателей посылок – видные деятели Демократической партии. Эту политсилу представляли экс-президенты Обама и Клинтон. Хиллари Клинтон боролась за победу на выборах 2016 года с республиканцем Дональдом Трампом. Уотерс – публичный политик из Калифорнии, критик нынешнего главы Белого дома. Холдер известен как борец против расизма, он был юридическим советником Обамы. Вассерман-Шульц – одна из наиболее ярких представителей Демократической партии на юге США.

Бреннан является беспартийным. После отставки с поста директора ЦРУ резко критиковал внешнюю политику Трампа. Телеканал CNN часто предоставляет эфир оппонентам президента, за что удостоился нелестных эпитетов в президентском Twitter.

Реакция властей

Федеральное бюро расследований и другие компетентные органы ведут следствие в связи с рассылкой пакетов с бомбами, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"В эти времена мы должны объединиться и направить одно очень четкое, сильное, безошибочное послание, что политическое насилие любого рода или его угрозы не могут иметь место в США", – сказал глава государства.

Издание The Hill отметило, что Трамп не назвал фамилии получателей посылок с бомбами, а также не упомянул слово "терроризм".

Об "акте террора" во время брифинга возле офиса CNN говорил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио. "Есть люди, желающие причинить нам боль путем актов насилия. Однозначно, мы гарантируем, что они потерпят неудачу", – подчеркнул он.

С осуждением "почтового терроризма" выступил лидер республиканского большинства в Палате представителей Пол Райан, а также другие представители действующей власти.