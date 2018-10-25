Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, уничтожены трое террористов. За сутки - 14 обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Отмечается, что вражеские 120-мм мины упали на территории села Водяное на мариупольском направлении.

"Российско-оккупационные войска, из 82-мм минометов, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Вильный, Катериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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Огневому воздействию из 82-мм минометов подверглись защитники Павлополя и Гнутово, а по позициям в районе Песков враг стрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Трижды за минувшие сутки продолжались боевые действия вокруг хутора Вильный, что на попаснянском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил адекватно и достойно отвечали", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным разведки, в течение суток, были уничтожены трое оккупантов.

"С начала текущих суток противник трижды обстрелял наши позиции в районах Авдеевки, Красногоровки и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщили в пресс-центре ООС.