За два года украинцы проинформировали Минприроды о 5 тыс. стихийных мусорных свалок, - Семерак

Больше всего сообщений о стихийных свалках поступило из Киевской (1125), Харьковской (380) и Днепропетровской (350) областей. Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что третий год подряд в этих регионах граждане активно пользуются сервисом Минприроды, который помогает бороться со стихийными свалками.

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Из 5 тыс. свалок, о которых поступила информация из разных регионов Украины, местными властями убраны около половины, более тысячи заявок находятся на стадии выполнения, в около 700 случаях просрочены сроки выполнения и еще около тысячи - нуждаются в подтверждении заявителем.

Министр призвал граждан, которые присылают заявки, контролировать их выполнение.

"Минприроды физически не может проконтролировать качество выполнения каждой заявки. Именно поэтому мы в свое время предусмотрели возможность для граждан самим оценивать качество выполненной работы", – пояснил он.

Семерак рассказал, что, к примеру, граждане сообщили о 153 таких мусорных свалках на Буковине. Местная власть отчитывается об их удалении, однако в 124 случаях заявителями не подтверждено, что свалку действительно убрали.

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Он добавил, что больше всего мусорных свалок в течение двух лет ликвидировали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях. Игнорируют электронную карту свалок в Хмельницкой области, где местная власть не удалила ни одной из 49 свалок. Такая же ситуация и в Кировоградской области, где не убрали ни одной свалки из 46 заявленных.