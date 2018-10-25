Пять человек отравились грибами в Запорожской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Как отмечается, при проведении расследования специалисты выяснили, что все пострадавшие - жители Мелитополя. Горе-грибники ходили на "тихую охоту" самостоятельно и готовили грибы в домашних условиях. В двух случаях грибы собирались в селе Сосновка Мелитопольского района.

Все пострадавшие живы благодаря тому, что вовремя обратились в лечебные учреждения, где получили надлежащую медицинскую помощь.

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"Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины" обращает внимание на то, что в Запорожском регионе и вблизи расположенных к нему областях растут только условно-съедобные грибы. Особую опасность представляет бледная поганка, которая часто становится похожей на съедобной гриб и может ввести в заблуждение даже опытных грибников.

Бледная поганка содержит очень токсичные вещества - аманитины, которые относятся к клеточным ядов и вызывают основное действие на уровне клеток нервной системы печени и вызывают необратимые деструктивные изменения клеток головного мозга.

Медики информируют, что симптомы отравления - тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела и озноб - появляются почти сразу - через 15-30 минут после употребления некачественного продукта.

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При появлении симптомов отравления грибами следует немедленно вызывать "скорую помощь". До ее приезда нужно промыть желудок 1-2 литрами раствора марганцовки или солевого раствора, можно сделать очистительную клизму. Специалисты также советуют пить много жидкости и не выбрасывать недоеденные грибы - их анализ поможет врачам быстрее определить вид яда, попавшего в организм, и ускорить лечение.