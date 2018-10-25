В связи с истечением срока полномочий членов Общественного совета доброчестности ВККС созывает собрание общественных объединений

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККСУ.

Как отметили в Комиссии, согласно требованиям статьи 87 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и доброчестности для целей квалификационного оценивания 11 ноября 2016 собранием представителей общественных объединений, которые были определены Комиссией как отвечающие требованиям Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и могут участвовать в собрании с целью создания Общественного совета доброчестности, были избраны 20 членов Общественного совета доброчестности, полномочия которых истекают.

Согласно части десятой статьи 87 Закона Председателем Комиссии созывается собрание представителей общественных объединений. Объявление о созыве собрания публикуется на официальном сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Частью тринадцатой статьи 87 Закона установлено, что для участия в собрании общественные объединения в пятнадцатидневный срок со дня опубликования объявления о созыве собрания представителей общественных объединений (то есть до 8 ноября 2018 г. включительно) подают:

- заявление в произвольной форме, подписанное руководителем общественного объединения, с указанием лица, уполномоченного представлять общественное объединение на собрании;

- копию устава и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;

- копии отчетов по результатам выполнения проектов с привлечением международной технической помощи (при наличии);

- рекомендательное письмо от международной организации с безупречной репутацией об успешном опыте сотрудничества или от исполнителя проекта международной технической помощи;

- копии отчетов по результатам финансового аудита не менее двух реализованных проектов с привлечением международной технической помощи или копию отчета по результатам аудита деятельности общественного объединения;

- биографическую справку представителя общественного объединения;

- биографическую справку кандидата (кандидатов) в состав Общественного совета доброчестности, которого (которых) выдвигает общественное объединение, а также мотивационное письмо кандидата и декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в отношении такого кандидата с его подписью.

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Согласно части четырнадцатой статьи 87 Закона вопрос о соответствии общественного объединения требованиям для участия в собрании представителей общественных объединений решает Высшая квалификационная комиссия судей Украины в десятидневный срок со дня получения заявления и приложенных к нему документов.

Согласно части пятнадцатой статьи 87 Закона перечень общественных объединений, которые соответствуют требованиям для участия в собрании представителей общественных объединений, копии представленных ими документов, а также перечень кандидатов в состав Общественного совета доброчестности будет обнародован на официальном сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Согласно части шестнадцатой статьи 87 Закона время и место проведения собрания представителей общественных объединений определяются Председателем Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Председателем Комиссии будут направляться соответствующие приглашения представителям общественных объединений для участия в собрании.

Сообщение о времени и месте проведения собрания представителей общественных объединений не позднее чем за десять дней до их проведения будут размещены на официальном сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Справка: Общественный совет доброчестности создается с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и доброчестности для целей квалификационного оценивания.

Согласно части второй статьи 87 Закона ОСД состоит из двадцати членов.

Членами Общественного совета доброчестности могут быть представители правозащитных общественных объединений, ученые-юристы, адвокаты, журналисты, которые являются признанными специалистами в сфере своей профессиональной деятельности, имеющие высокую профессиональную репутацию и отвечающие критериям политической нейтральности и доброчестности.