ФСБ увидела угрозу нацбезопасности РФ в проекте всемирного интернета

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил представитель ФСБ Владимир Садовников, передает Reuters.

Речь идет о проекте OneWeb. Он предполагает создание сети для обеспечения интернетом всей планеты, в нее войдут сотни спутников.

По словам Садовникова, нет никаких гарантий того, что система спутникового интернета не будет использоваться для разведывательных целей. Российская сторона не может проверить заявления OneWeb об обратном.

Кроме того, в ФСБ опасаются, что OneWeb может стать монополистом в ряде удаленных российских регионов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ потратит полмиллиарда рублей на слежку за курсантами в интернете

"Реализация подобных иностранных систем связи делает нерентабельной деятельность российских операторов связи, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах, а организацию связи традиционными средствами — очень затратной", — сказал Садовников.

Представитель ФСБ подчеркнул, что единственный способ противостоять угрозам от реализации такого проекта в России — ограничение их работы и "развитие конкурентных отечественных систем связи с аналогичным функционалом".

Садовников предположил, что можно создать схожий проект в том числе с Китаем, Индией и другими странами, которые не настроены агрессивно в отношении России.