Порошенко подписал Указ о назначении судей в местные общие суды. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АП.

"Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, части шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "о судоустройстве и статусе судей" постановляю:

1. Назначить в местные общие суды на должность:

- судьи Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области Киевскую Татьяну Брониславовну;

- судьи Камень-Каширского районного суда Волынской области Антонюк Олесю Владимировну;

- судьи Октябрьского районного суда Николаевской области Полишко Викторию Васильевну;

- судьи Центрального районного суда города Николаева Медюка Сергея Александровича;

- судьи Малиновского районного суда города Одессы Тополеву Юлию Владимировну", - говорится в Указе Президента.

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