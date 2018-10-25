На кредиты, позволяющие сократить энергопотери до 40%, в бюджет заложено лишь 400 млн грн, зато субсидии выйдут "сквозняком" в 55 млрд, - Амелин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook. директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

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"Почему такая паника популизма из-за новой цены на газ? Доходы украинцев за год выросли на 26%. Газ в Украине подорожал на 23%. При этом доля газа в структуре расходов украинцев до 20%. Понятно, что средняя температура по больнице, Но разве это критичное повышение с учетом того, что цена газа в Европе за год выросла на 30%? Когда научимся уже сами отвечать за себя?" - пишет он.

"Лучше бы истерили из-за того, что на энергокредиты в бюджете заложено всего 400 млн грн (Правильное их использование на 40% сокращает энергопотери, а значит и расходы на газ). При этом на субсидии выделено 55 млрд !!! - которые "сквозняком" выйдут из бюджета (наших налогов) на счета газораспределительных и газодобывающих компаний. Здесь где логика?" - резюмировал Амелин.

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Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.