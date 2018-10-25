Санкции против РФ в конечном счете будут продлены, несмотря на инициированную Италией дискуссию об их снятии, - Чапутович

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в четверг утром на полях Варшавского форума по безопасности.

"Санкции против России продлеваются каждые полгода. Россия не соблюдает правила и нормы международного законодательства, поэтому санкции будут сохранены и продолжены. Но я также знаю о дискуссии с Италией. С точки зрения Италии, это, прежде всего, проблема сложной экономической ситуации, а не санкций. Поэтому санкции (их снятие. - Ред.) для них могут стать одним из способов немного улучшить торговлю. Но, в конце концов, Италия, как и другие страны, последуют за мнением Еврокомиссии, Совета ЕС и большинства стран-членов", – сказал он.

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По словам Чапутовича, позиция Польши неизменна: пока не будет реального улучшения ситуации на Донбассе в части имплементации Минских договоренностей, санкции должны оставаться.

"Дискуссия будет, но я больше чем уверен, что санкции будут пролонгированы", – резюмировал министр.