Пассажирский поезд насмерть сбил десятиклассницу на Львовщине, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области.

Сообщается, что вчера, 24 октября, около 23:00 в полицию поступила информация о том, что возле железнодорожного переезда в селе Княжий Мост Мостиского района под поезд попала девушка.

Как предварительно установили правоохранители, скоростной поезд сообщением Перемышль-Одесса совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу. От полученных травм школьница умерла на месте происшествия.

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По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - лишение свободы на срок до пяти лет.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится досудебное расследование.