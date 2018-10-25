С начала года жертвами оккупационного режима в Крыму с летальным исходом стали 6 человек, 138 - были арестованы, - член Меджлиса Бариев

"Зафиксировано шесть жертв, четверо из них - представители крымскотатарского народа", - сообщил Э. Бариев на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Э.Бариева, правозащитники постоянно собирают информацию о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.

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Как сообщили на пресс-конференции, за девять месяцев оккупационные власти провели 79 обысков, задержали 91 человека, арестовали 138 человек, осуществили 8 незаконных этапирований.

Согласно данным правозащитников, за это время 121 судно незаконно зашло в порты оккупированного полуострова.

Э.Бариев также назвал сумму штрафов водителям за то, что на их машинах остаются украинские госномера крымской серии. По его словам, по данной причине были оштрафованы более 2000 водителей на сумму 1,276 млн. руб.

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