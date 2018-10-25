"Обнадежили, что ребенок живой, а потом дважды убили": родителям погибшей в Керчи студентки, которую "оживил" канал "Россия", пришлось ехать на повторное опознание

Как передает Цензор.НЕТ, об этом семья рассказала российскому телеканалу "Дождь".

"Мне из Китая друг прислал скриншот с "России 1" о том, что Алина Керова дает интервью. Я просто был в шоке. Такое чувство, что там то ли моя жена помешалась, то ли еще что происходит", - рассказал отец погибшей Сергей. Мать девушки Виктория рассказала, что ее дочь прибыла в больницу в числе первых и скончалась там от сильной потери крови. Таким образом, Виктория была одной из первых, кто опознал тело своего ребенка после трагедии, однако сразу после эфира ей начали звонить друзья с вопросами о том, не ошиблась ли она при опознании. А в течение получаса после эфира ей позвонили из морга и предложили приехать на повторное опознание.

"Мы нашли потом этот отрезок разговора - это не Алина и не ее голос, это совершенно другой человек. Ну как не проверить информацию, назваться ее именем, как так могли сделать? Показать на всю страну... Звонят из-за границы наши друзья, плачут и страдают", - возмутилась женщина. Кроме того, родители пожаловались на назойливость репортеров, которые стояли "под дверями, звонили, просили выйти", однако представителей "России-1" среди них не было, как не было и официальных извинений со стороны канала.

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"Мне просто интересно, как они проверяют информацию, как связываются в прямом эфире, не удостоверившись в личности. Просто телефонный звонок и все. Вы хотя бы лицо показали. Они же обычно хоть фотографию показывают, а тут ни фотографии, ничего", - возмущается отец погибшей. Мать заявила, что программа "обнадежила, что наш ребенок живой, а потом дважды убила", сообщает Newsru.com.

Напомним, 17 октября во время спецэфира программы "60 минут" ведущие поговорили по телефону якобы с очевидицей нападения на керченский колледж, которую ведущая Ольга Скабеева представила как студентку второго курса Алину Керову. Когда выяснилось, что студентка с таким именем значится в списке погибших, Скабеева предложила "не делать эмоциональных, скоропалительных выводов" и посоветовала обратиться в пресс-службу телеканала.

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