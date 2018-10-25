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25.10.18 12:11

Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполицией в рамках противодействия незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ блокировала масштабную реализацию военных средств поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

Так, сотрудники управления СБ Украины в Хмельницкой области установили, что участники межрегиональной преступной группировки, среди которых представители добровольных военизированных формирований, организовали незаконную продажу оружия в разных регионах Украины. По информации Службы безопасности военные средства поражения дельцы сбывали в том числе и представителям криминальных кругов.

Оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленниками двух автоматов, двух пистолетов с патронами к ним, трех ручных гранат РГД-5 и ста патронов различного калибра.

Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ 01

Отмечается также, что во время очередной попытки реализации автомата с патронами и пистолета правоохранители задержали четверых организаторов противоправного бизнеса во Львове.

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Кроме того, в ходе санкционированных обысков в трех областях изъят большой арсенал оружия, в том числе десятки автоматов и пистолетов различных модификаций, взрывчатку, гранаты, сотни патронов различного калибра, запчасти и комплектующие к огнестрельному оружию.

Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ 02

В рамках уголовного производства открытого по ст. 28 ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

"Во время досудебного следствия устанавливаются источники происхождения оружия, круг лиц причастных к противоправной деятельности и местонахождении других возможных участников преступной группировки. Также проверяется информация о возможном использовании указанных средств поражения для дестабилизации ситуации в стране путем организации диверсий", - добавили в ведомстве.

Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ 03
Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ 04
Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ 05
Фото: пресс-служба СБУ/Facebook

Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ 06

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