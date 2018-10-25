Губернатор Киевщины Горган об отставке: Президент предложил должность советника

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Горган сказал в комментарии одному из телеканалов.

"Это был абсолютно запланированный шаг, о котором была договоренность с Главой государства еще в момент моего назначения. Когда Глава государства предложил мне должность председателя Киевской ОГА, я его откровенно проинформировал, что у меня есть в планах строительство публичной политической карьеры. Президент Украины меня в этом намерении поддержал. Была договоренность о том, что я работаю два года. И именно в эти дни исполняется два года со дня моего назначения", - прокомментировал Горган информацию о своем увольнении.

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По его словам, Президент предложил ему должность советника, которая, в отличие от должности председателя ОГА, не создает препятствий для политической деятельности. В дальнейшем Горган намерен баллотироваться в Верховную Раду по одному из мажоритарных округов.

Относительно своего преемника председатель ОГА не подтвердил опубликованную некоторыми СМИ информацию, что им станет бывший глава столичной полиции Александр Терещук, но отметил, что о других кандидатах на эту должность не слышал.

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Отметим, накануне в СМИ появилась информация, которую позже подтвердил министр молодежи и спорта Игорь Жданов о том, что правительство согласовало освобождение председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, председателя Киевской ОГА Александра Горгана, председателя Черновицкой ОГА Александра Фищука и председателя Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.