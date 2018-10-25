Деятельность конвертцентра, через который для крупных сельхозкомпаний и зернотрейдеров проконвертированы более 180 млн грн, прекращена на Днепропетровщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст. 205 УК Украины была установлена организованная группа лиц с четким распределением обязанностей, которые организовали и координировали работу конвертационного центра, обслуживавшего большие сельхозкомпании, в т.ч. зернотрейдеров. Злоумышленники предоставляли своим клиентам услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные, минимизации уплаты налогов в бюджет путем незаконного формирования заказчикам валовых расходов по налогу на прибыль предприятий, а также услуги по выводу валютной выручки за границу.

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Для этого использовались подконтрольные компании, в т.ч. компании-нерезиденты, зарегистрированные на подставных лиц без цели ведения предпринимательской деятельности.

Фигуранты экспортировали для своих клиентов по поддельным документам в адрес собственных компаний-нерезидентов высоколиквидную сельхозпродукцию (пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник и т.д.), закупленную за наличные у физических лиц на территории Украины. Средства, полученные от реализации указанной продукции за рубежом, перечислялись на расчетные счета подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий и СХД с признаками фиктивности, снимались наличными и возвращались заказчикам услуг за вычетом 12% вознаграждения.

В течение 2016-2018 гг. через подконтрольные предприятия было проконвертировано более 180 млн грн.

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По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, изъято 9,4 тыс. долларов США наличными, 24 печати подконтрольных предприятий (в т.ч. 5 - предприятий-нерезидентов), черновые записи и первичную финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию предприятий конвертационного центра и компьютерную технику.

Кроме того, наложен арест на суммы лимита НДС в СЭА НДС подконтрольных предприятий на общую сумму 897 тыс. грн. и на расчетные счета предприятий в банковских учреждениях на общую сумму 1,5 млн грн.

Продолжаются следственные действия.