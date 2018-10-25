Тяжелораненый воин ООС доставлен вертолетом в Днепр, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

"24 октября в 20:47 военным вертолетом эвакуирован в Днепр тяжелораненый защитник, дыхание поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких. Всем спасибо, кто спасал защитника в зоне ООС. Благодарю командующего генерала Сергея Наева за четкую работу и взаимодействие всех причастных подразделений. Вертолетчики осуществили вылет в сложных погодных условиях", - написала Губа.

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По ее словам, после транспортировки в аэропорт возле Днепра раненого украинского воина доставили в областную больницу имени Мечникова.

Во время полета за состоянием защитника следили специалисты по днепровскому военному госпиталю.