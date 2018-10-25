"Это надуманная история", - нардеп Березкин о хищении $20 млн "Ощадбанка"

Депутат Верховной Рады от группы "Воля народа" Станислав Березкин назвал "надуманной историей" подозрения Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины в хищении им $20 млн "Ощадбанка". Об этом он заявил в комментарии 25 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я думаю, что это надуманная история, мы докажем это", – заявил Березкин.

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Он также подчеркнул, что не является участником соответствующего уголовного процесса и не имеет отношения к выдвинутым Национальным антикоррупционным бюро Украины претензиям.

Напомним, вчера в САП заявили, что народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек. Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина.