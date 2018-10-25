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25.10.18 13:21

Крымчанам призывного возраста лучше встать на воинский учет на материковой Украине, - постпред президента Бабин

Крымчанам призывного возраста следует становиться на воинский учет на подконтрольной Киеву территории, чтобы избежать угрозы призыва в российскую армию.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Крым.Реалии" рассказал постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

"Гражданам Украины из Крыма призывного возраста я бы советовал становиться на воинский учет на подконтрольной территории. Если лицо является внутренне перемещенным (ВПЛ), то на учет следует становиться по месту оформления справки ВПЛ, а если статуса ВПЛ нет, то можно обращаться в любой военкомат на подконтрольной территории", – сказал Бабин.

По его словам, россиянам будет труднее призвать в собственные вооруженные силы лицо, которое состоит на учете на подконтрольной территории Украины по юридическим причинам и из-за политической безопасности.

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