Трое полицейских на Николаевщине избили битами и пытали местного жителя, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прокуратуры области.

Установлено, что злоумышленники, по предварительному сговору, без разрешения суда и собственника жилья, вооружившись заранее подготовленными деревянными битами и металлической клюшкой для гольфа, ворвались в квартиру потерпевшего, и, нанеся ему многочисленные телесные повреждения, противоправно с применением принуждения доставили в Ингульский отдел полиции, где пытали всю ночь в своих служебных кабинетах, заставляя его признать вину в совершении кражи.

Отмечается, что на основании собранных по уголовному производству неопровержимых доказательств, полицейским сообщено о подозрении в ряде уголовных преступлений - нарушение неприкосновенности жилища, совершенного по предварительному сговору должностными лицами с применением насилия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 УК Украины), осуществление заведомо незаконного привода, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 371 УК Украины), пытки по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины), совершение служебного подлога, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о применении к полицейским меры пресечения.

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