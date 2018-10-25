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25.10.18 14:03

Ситуация в Азовском море не нормализовалась: с апреля россияне задержали уже более 200 судов, - Слободян

Время простоя направляющихся в украинские порты иностранных судов, которые в Керченском проливе задерживает РФ, составляет от трех часов до пяти суток.

Ситуация в Азовском море не нормализовалась: с апреля россияне задержали уже более 200 судов, - Слободян

С апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов, заявил в комментарии  "ГОРДОН" пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с задержанием судов в Азовском море не нормализовалась. Тактика РФ остается неизменной. Россияне останавливают суда еще в Керченском проливе. Время простоя – от трех часов до пяти суток. Никакой аргументации у них нет. При этом нужно понимать, что иностранные суда, которые идут в порты РФ, россияне почти не задерживают. А суда, идущие в порты Украины, держат по несколько суток. Суда, которые уже зашли в Азовское море, досматривают меньше. Точное количество мне неизвестно, но с апреля россияне задержали в Азовском море уже более 200 судов", – подчеркнул Слободян.

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По его словам, Украина увеличивает свое присутствие в Азовском море.

"Мы в свою очередь усиливаем наши подразделения морской охраны, увеличиваем количество техники, которая выходит на патрулирование, и все мероприятия проводим совместно со штабом операции Объединенных сил. Мы видим, как россияне "исполняют" разные европейские резолюции, поэтому я очень сомневаюсь, что они начнут придерживаться решений, которые по Азовскому морю может принять Европарламент", – отметил Слободян. 

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