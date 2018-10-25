Рулева прячут в посольстве РФ, действий от компетентных органов Украины не видно, - Чубаров

Об этом написал в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"Я понимаю, что Игоря Рулева вывезли в Посольство РФ в Украине и при нем постоянно находятся российские дипломаты, но где же конкретные действия ответственных министерств и ведомств, призванных обеспечивать соблюдение законов Украины?" - написал Чубаров.
Напомним, на днях в Киеве разразился скандал из-за приезда для участия в ХХХ сессии украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море делегации, состоящей из представителей оккупационной власти РФ.