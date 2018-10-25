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25.10.18 14:26

Рулева прячут в посольстве РФ, действий от компетентных органов Украины не видно, - Чубаров

Игорь Рулев, руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в рамках украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, несмотря на установленный факт совершения им в 2017 году незаконного въезда на территорию временно оккупированного Крыма, что является нарушением действующего законодательства Украины, все еще находится в Киеве.

Рулева прячут в посольстве РФ, действий от компетентных органов Украины не видно, - Чубаров

Об этом написал в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

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"Я понимаю, что Игоря Рулева вывезли в Посольство РФ в Украине и при нем постоянно находятся российские дипломаты, но где же конкретные действия ответственных министерств и ведомств, призванных обеспечивать соблюдение законов Украины?" - написал Чубаров.

Напомним, на днях в Киеве разразился скандал из-за приезда для участия в ХХХ сессии украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море делегации, состоящей из представителей оккупационной власти РФ.

Рулева прячут в посольстве РФ, действий от компетентных органов Украины не видно, - Чубаров 01

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