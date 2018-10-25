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25.10.18 14:58

Вчера в Азовское море вошли два военных корабля РФ, еще один на подходе, - Серватюк

Вчера, 24 октября, РФ завела в Азовское море два военных корабля, еще один - на подходе.

Вчера в Азовское море вошли два военных корабля РФ, еще один на подходе, - Серватюк

Об этом заявил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, выступая на Львовском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера два сторожевых корабля - "Сыктывкар" и "Кизляр" внутренними водами Российской Федерации были доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря", - рассказал он.

Первый заместитель председателя Госпогранслужбы также добавил, что в Азовское море сейчас направляется еще один военный корабль РФ.

"Сегодня началось буксирование еще одного корабля, "Стерегущий". Он прошел, по нашей информации, Ярославль. Ожидаем его прибытия тоже в Азов", - добавил он.

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Напомним, ранее Серватюк проинформировал, что кроме этих кораблей, в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

"На сегодняшний день ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая", - сказал он.

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