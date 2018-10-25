Рассылка бомб в США противникам Трампа: подозрительный пакет прислали Роберту де Ниро

Американскому актеру Роберту Де Ниро прислали подозрительный пакет, в котором, по мнению полиции, находится взрывное устройство, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Пакет был направлен на адрес продюсерской студии де Ниро. В прямом эфире телеканала CNN показали, как специальный автомобиль отвозит посылку, в которой, возможно, находится взрывчатка, с места происшествия.

Подозрительную посылку передали полиции, и те сейчас изучают ее содержимое. По предварительным данным, внутри находится взрывное устройство, аналогичное тем, что были отправлены противникам Дональда Трампа в последние несколько дней.

Де Ниро неоднократно критиковал нынешнего американского президента Дональда Трампа. В октябре 2016 года в сети появилось видео, на котором актер назвал Трампа "позором для страны" и заявил, что "сам хотел его ударить по лицу".

В январе 2017 года Де Ниро назвал президента США "дурным примером для страны". В ответ Трамп назвал Де Ниро "человеком с очень низким IQ".

Напомним, накануне Секретная служба сообщила, что ее агенты перехватили подозрительные посылки, адресованные бывшему президенту Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Посылки с действующими взрывными устройствами также выслали в нью-йоркский офис CNN, резиденцию миллиардера и инвестора Джорджа Сороса и другим политикам-демократам, которые часто становились объектом критики со стороны президента Дональда Трампа.

Посылки, в частности, были доставлены губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, сенатору-демократу от Калифорнии Камале Харрис, членам Палаты представителей Конгресса Дебби Вассерман Шульц и Максин Уотерс, а также экс-генпрокурору США Эрику Холдеру.

Комментируя инциденты, Трамп заявил, что в США нет места политическому насилию и пообещал провести тщательное расследование.