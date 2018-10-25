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25.10.18 15:33

Обвиняемому в покушении на Чорновол Корнилову дали пять лет тюрьмы. ФОТО

Бориспольский райгорсуд приговорил Игоря Корнилова к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в нанесении 24 декабря 2013 года нардепу от "Народного фронта", а тогда журналистке, Татьяне Чорновол телесных повреждений средней тяжести и неоказании ей помощи (ч.2 ст. 122, ч.1 ст. 135).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из-зала суда.

Таким образом суд признал, что Игорь Корнилов пытался открыть ее машину и разбил заднее стекло ее машины, а также то, что во время избиения он держал Чорновол, пока другой фигурант ее избивал.

Суд изменил квалификацию обвинения, как того требовала защита.

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Обвиняемому в покушении на Чорновол Корнилову дали пять лет тюрьмы 01
Обвиняемому в покушении на Чорновол Корнилову дали пять лет тюрьмы 02

Напомним, что прокуратура квалифицировала действия Корнилова по статье "Покушение на убийство". Учитывая то, что Корнилов не раскаялся в совершенном преступлении, отказался сотрудничать со следствием, а также то, что он имеет непогашенные судимости (в целом был судим пять раз), суд посчитал нападение на Чорновол рецидивом, применив таким образом высшую меру наказания по указанным статьям – 5 лет. Однако по так называемому "закону Савченко", наказание Корнилову должно учитываться с начала его пребывания в СИЗО – июль 2017 года.

Напоминаем, в декабре 2013 года Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в Киевской области.

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