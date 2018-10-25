Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря, - Порошенко о резолюции Европарламента по ситуации на Азовском море

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Приветствую одобрение важной резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море. Российский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества", - подчеркнул Президент Петр Порошенко.

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Глава государства подчеркнул: "Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушениям свободы судоходства".

Президент отметил, что высоко ценит поддержку Европарламентом инициативы по помощи украинским портам и реализации проектов социально-экономической поддержки украинского Приазовья. "Благодарен европарламентариям за призыв к введению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и государств-членов ЕС", - отметил Петр Порошенко.

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Глава государства также добавил, что будет координировать дальнейшие совместные действия с целью защиты национальных интересов Украины во время ближайших встреч с европейскими лидерами.