Украина должна установить "красные линии", - Генерал Ходжес об ответе на угрозу РФ в Азовском море

Об этом сказал бывший командующий силами США в Европе (2014-2017) Бен Ходжес, выступая на Львовском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню".

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Так, Бен Ходжес заявил, что Украина должна выработать четкую стратегию своих действий в Азовском море для эффективного противодействия РФ.

"Прежде всего, Украина должна создать стратегию, а также политику в отношении Азовского моря, установить, где проходят "красные линии". Во-вторых, Украина должна требовать свободу навигации в Азове, чтобы российские корабли не останавливали украинские", - сказал Ходжес.

Он отметил, что необходимо увеличить количество представителей ВМС в Генеральном штабе ВСУ и Министерстве обороны.

"Это должны быть люди, которые понимают ситуацию и могут принимать решение", - сказал генерал.

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Кроме того, Бен Ходжес заявил, что США должны поддерживать Украину в проведении военных учений, оказании технической поддержки, а также в информационной сфере, освещать события в Азовском море.

"Действия России в Азовском море - это часть усилий, направленных на экономическое подавление Украины. Для этого не требуется вторжения, для этого достаточно остановить экспорт из Мариуполя, Бердянска, на это рассчитаны эти действия", - отметил генерал.

Ранее заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.