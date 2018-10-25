Киевский суд приговорил к 11 годам тюрьмы иностранца, зарезавшего военного в ресторане

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба прокуратуры города Киева, иностранец признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 УК Украины и приговорен к 11 годам лишения свободы.

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"Во время конфликта в развлекательном заведении между двумя группами отдыхающих, один из мужчин выхватил нож и нанес 21-летнему военнослужащему, который находился там во внеслужебное время, смертельное ранение в шею", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после убийства злоумышленник скрылся с места происшествия, но после оперативно-розыскных мероприятий 3 февраля правоохранители задержали его в Запорожье.