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25.10.18 16:41

"Я только хочу, чтобы он дома был": мать Сенцова расплакалась, узнав о присуждении сыну премии Сахарова

Мать осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Людмила расплакалась, когда узнала о присуждении ему премии Сахарова Европейским парламентом 25 октября.

мать,сенцова

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, о соответствующей резолюции Европарламента Людмила Сенцова узнала от журналиста.

"Я от вас в первый раз слышу", – сказала Людмила Сенцова.

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Она эмоционально отреагировала на новость о сыне, расплакалась и сказала: "Я только хочу, чтобы он дома был. Больше я уже ничего не хочу".

25 октября осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова. Церемония награждения должна состояться 12 ноября в Страсбурге.

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