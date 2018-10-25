Венгрия пожаловалась на Украину Генсеку НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о том, как Украина, на его взгляд, нарушает права венгерского национального меньшинства. Информация об этом размещена на сайте правительства Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, во время встречи глава МИД Венгрии пожаловался на отсутствие поправок к украинскому закону об образовании и на новый закон о языке, принятый Верховной Радой.

По словам Сийярто, новый закон о языке "лишает национальные общины права пользования родным языком в культуре, средствах массовой информации и самоуправлении, образовании".

"Понятно, что при таких условиях мы не можем утвердить проведение совещания министров иностранных дел на уровне Совета НАТО-Украина", - сказал он.

В контексте разблокирования совещаний Сийярто заявил о необходимости изменений в украинское законодательство в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"По словам министра, Столтенберг спросил, можно ли воспринимать всерьез обязательства Украины по НАТО, если Киев не выполнил простых условий, которые были известны еще год назад", - говорится в сообщении.

Напомним, Киев обратился к Парламентской ассамблее НАТО с призывом повлиять на Венгрию, которая блокирует евроатлантические стремления Украины.

Накануне министерство иностранных дел Венгрии предложило Украине подписать соглашение о защите нацменьшинств. Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.

В рамках восстановления взаимного доверия Венгрия также предложила Украине кредит в $50 млн на строительство дорог на Закарпатье, 100 стипендий украинским студентам для обучения в венгерских университетах и отдых в Венгрии для детей из зоны АТО.

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.