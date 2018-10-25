Суд избрал меру пресечения пяти фигурантам в деле завладения средствами "Ощадбанка",- Холодницкий

Как передает Цензор.НЕТ, об это глава САП Назар Холодницкий написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня в Соломенском районном суде города Киева рассматриваются соответствующие ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения 10 подозреваемым в указанном производстве.

По состоянию на 16:00 уже избраны меры пресечения следующим подозреваемым:

- заместителю председателя правления Банка в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7 млн грн .;

- работнику Департамента корпоративного бизнеса Банка - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1, 5 млн грн .;

- руководителю ЗАО "Креатив" - содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 2 млн грн;

- двум работникам ПАО "Креатив Групп" - содержание под стражей с внесением залога в сумме 2 млн и 550 тыс. грн.

После завершения рассмотрения всех ходатайств прокурорами будет решен вопрос о необходимости и целесообразности апелляционного обжалования указанных мер".

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