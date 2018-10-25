Омбудсмен требует, чтобы полиция расследовала нападение на ромов у вокзала в Киеве

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила в ГУ НП Киева запрос в связи с информацией о нападении на лагерь ромов возле столичного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

"Во время мониторинга и контроля за соблюдением принципа недискриминации было обнаружено информацию в СМИ о том, что 23 октября, вечером, радикально настроенные лица совершили нападение на лагерь цыган, который уже длительное время находился рядом с Центральным железнодорожным вокзалом "Киев-Пассажирский", - говорится в сообщении.

"Поскольку в этой ситуации усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку касательно ромского меньшинства, в Главное управление национальной полиции в г. Киеве был направлен запрос. В нем Уполномоченный просит принять предусмотренные законом меры по объективному, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств данного инцидента. В то же время выражена просьба принять меры превентивного характера в целях предупреждения совершения подобных противоправных действий в отношении представителей ромского национального меньшинства", - заявляют представители омбудсмена.

Омбудсмен также отметила, что количество инцидентов на почве нетерпимости в отношении ромов увеличивается.

"Такая тенденция вызывает беспокойство", - отмечают представители уполномоченного.

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"По мнению Уполномоченного, такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования. Кроме того, необходимо принять меры превентивного характера по недопущению случаев расовой нетерпимости в будущем. Мы в очередной раз призываем общественность к толерантности, терпимости и недискриминации по каким-либо признакам", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, во вторник, 23 октября, активист националистической организации "С14" Сергей Бондарь сообщил о разгоне лагеря ромов возле железнодорожного вокзала. На обнародованном видео Бондарь сообщает, что после "изгнания" ромов с ж/д вокзала работники коммунальных служб начали наводить там порядок: со всех скамеек, возле которых жили ромы, убрали мусор, вымыли подземные переходы, которые, по словам активиста, использовались в качестве туалетов.

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