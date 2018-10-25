На первом открытом аукционе Госгеонедр цена отдельных газовых участков выросла на 430%

Об этом сообщил официальный сайт Госгеонедр, передает УНИАН.

На торги были выставлены Черницкая (Стрыйский р-н, Львовская обл.) и Липовецкая (Яворивский р-н, Львовская обл.) площади нефтегазовых месторождений. Еще два нефтегазовых участка в Сумской и Львовской областях были сняты с аукциона из-за отсутствия заявок.

По результатам аукциона победу за специальное разрешение на Липовецкую площадь добыла "Укргаздобыча" за 15,1 млн грн. В ходе аукциона, на котором УГД соревновалась с представителем ООО "Надра Энерджи", начальная цена выросла более чем в 4 раза с 3,5 млн грн.

Черницкую площадь получило ООО "Стрийнафтогаз" по цене 2,04 млн грн.

Напомним, пакет правительственных решений о старте открытых электронных аукционов за пользование недрами был принят на заседании правительства Украины еще 26 июля этого года.

"Сейчас мы принимаем пакет очень важных решений, которые полностью разрушают коррупцию в недропользовании в Украине. Я понимаю, что этот шаг будет оценен в специфических кругах негативно и мы создаем себе еще больше врагов, но мы честно поступаем по отношению к Украине и украинцам", - заявил тогда премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности председателя Государственной Служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) Олег Кирилюк сообщил, что предлагаемая система электронных аукционов имеет ряд преимуществ перед аукционами, которые проходят в Украине сейчас.

"Прежде всего, это публичность и открытость, возможность отследить все этапы продажи разрешений, использование электронной площадки и возможность участия в торгах с любого места, честные и открытые правила, формирование настоящей, рыночной цены, сокращение периода проведения аукционов, и одно из главных - отсутствие контакта с чиновниками", - сказал он.

Кирилюк рассказал, что для участия в аукционе потенциальному недропользователю необходимо авторизироваться на сайте электронных торгов, зарегистрироваться по каждому выбранному лоту, сделать гарантированный вклад, который составляет 20% от начальной стоимости лота.