ГПУ передала в суд обвинения против трех депутатов РФ, включая Жириновского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПУ.

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Так, Жириновский, находясь на территории Москвы, в марте-апреле 2014 года создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной думы и члены Либерально-демократической партии России. Они собирали средства с граждан РФ с целью профинансировать боевиков.

Также в ГПУ заявили, что два депутата Госдумы в марте-июня 2014 года с целью финансовой поддержки боевиков на Донбассе публично призывали граждан РФ к сбору средств.

"В дальнейшем за счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан Российской Федерации, указанная группа под руководством В. Жириновского по просьбе главы террористической группы "Сомали" М. Толстых (позывной Гиви), в течение 2014-2017 гг. осуществила поставку представителям этих преступных формирований 6-ти транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта", - заявляли ранее в ГПУ.

21 сентября 2018 года Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ. СБУ, в свою очередь, вызвала Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ для вручения подозрения и допроса.