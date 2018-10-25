Посольство США: Сенцов должен лично получить заслуженную премию Сахарова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Твиттере Посольства США в Украине.

"Решение о присуждении премии Сахарова в 2018 году за свободу мысли Олегу Сенцову является еще одним подтверждением того, что он является узником совести. Он продемонстрировал мужество, достоинство и решительность в защите украинских заключенных, несправедливо удерживаемых в России. У Олега должна быть возможность лично получить эту заслуженную награду: Россия должна немедленно освободить его и всех остальных политзаключенных", - отметили в посольстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин: "Сенцов станет для России тем, кем Сахаров стал для СССР"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова

Напомним, ранее Сенцов попал в список финалистов на получение премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте.

Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге.

С 1988 года Европарламент присуждает премию Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

В прошлом году лауреатами премии Сахарова стали демократическая оппозиция и политзаключенные Венесуэлы.

Андрей Сахаров - советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.