В Житомирской области запретили публично транслировать российские фильмы и выступления российских актеров

Депутаты Житомирского областного совета на очередном заседании ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

За соответствующее решение проголосовали большинство депутатов Житомирского облсовета.

Инициатор запрета — фракция ВО "Свобода".

Согласно решению облсовета, на территории Житомирской области вводится мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах. Запрет будет действовать до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины.

Аналогичное решение облсовет рекомендует принять всем без исключения органам местного самоуправления Житомирской области.

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Авторы документа просят Житомирскую облгосадминистрацию создать межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы относительно указанного моратория. В состав группы включат силовиков, чиновников райгосадминистраций и представителей общественности.

"Речь идет о запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актеров и т.д., поскольку у нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык, потому что у нас есть наш язык и должна быть наша власть", – заявили депутаты.

Напомним, ранее такой же запрет ввели на территории Львовской области.

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