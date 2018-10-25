Пока США и Европа отвлечены на Китай, Россия увеличивает агрессию в Украине, - экс-советник Байдена Смит

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое мнение выразила бывший советник по национальной безопасности экс-вице-президента США (2012-2013) Джозефа Байдена Джулианна Смит, выступая на Варшавском форуме по безопасности в четверг.

"Я думаю, что ключевая идея - это дестабилизация внутренней украинской политики, показать НАТО, США и ЕС, что у них (россиян. - Ред.) достаточно возможностей подорвать систему... Мы должны послать России сигнал, что это "красная линия", что мы не будем терпеть аннексию территорий суверенных государств", - сказала Смит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США дают понять, что не будут терпеть невыполнение Россией обязательств, - Климкин о намерении Вашингтона разорвать ракетное соглашение с Москвой

Она отметила, что ожидает более активной позиции от администрации президента США Дональда Трампа в вопросе вооружения для Украины.

"США и Европа отвлечены, в частности, на Китай. Я считаю, это проблема, потому что в то время, пока Украина не в фокусе международного внимания, Россия увеличивает свои агрессивные действия в Украине... Мне интересно увидеть, когда же администрация Трампа примет решение начать вооружать украинцев", - добавила эксперт.

По ее словам, Москва все еще пытается вмешиваться во внутренние дела Украины. "К сожалению, совершенно понятно, что Россия не заинтересована покидать Украину, это не соответствует ожиданиям международного сообщества в кампании по изоляции России, санкциям", - констатировала Смит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Der Spiegel: Слабой России рано радоваться разрыву ракетного договора с США