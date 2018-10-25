"Олег Степанович, все будет хорошо", - нардеп Мусий и активист Шерембей подрались в прямом эфире. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, потасовка состоялась в эфире телеканала "Прямой".

В ходе дискуссии Мусий обозвал Шерембея "известным лгуном", а его организацию - классическим примером "грантоедской организации", которая "пилит деньги". После этого Шерембей подошел к нему и плеснул водой. Завязалась более серьезная драка, и чтобы разнять драчунов, понадобились усилия трех человек.

Мусий затем сказал, что он депутат и его нельзя трогать.

"Я хочу официально сделать публичное заявление о преступлении против народного депутата, совершенном гражданином Шерембеем, в том числе при участии телеканала Прямой, который не обеспечил безопасность народных депутатов, которых он приглашает", - сказал он и попросил отреагировать "спецслужбы и Генеральную прокуратуру".

Напомним, что депутат Мусий был министром здравоохранения в 2014 году.