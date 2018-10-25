30 тонн фальсифицированных марок кофе изъято в Черновицкой области, - прокуратура. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры,

"Сотрудники прокуратуры Черновицкой области совместно с работниками Управления защиты экономики в Черновицкой области и следователями полиции разоблачили группу лиц, организовавших подпольное производство фальсифицированного кофе известных марок", - сказано в нем.

По информации следствия, в течение 2017-2018 годов группа лиц занималась незаконным изготовлением и реализацией поддельного кофе известных торговых марок.

В результате обысков в помещениях подпольных цехов, мини-завода, магазинов, складских помещениях и по месту жительства подозреваемых обнаружено и изъято 30 тонн кофейных зерен, 15 тонн готовой кофейной продукции и 8 упаковочных станков.

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