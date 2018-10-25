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25.10.18 19:09

Украинский пограничник Александр Котяш погиб на Донбассе 24 октября. ФОТО

24 октября в зоне ведения боевых действий на территории Донецкой области погиб житель села Залужье Дубровицкого района Ривненской области, военнослужащий пограничных войск по контракту, старший сержант Александр Котяш.

Украинский пограничник Александр Котяш погиб на Донбассе 24 октября. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Дубровицкой РГА Ривненской области.

В сообщении отмечается: "Котяш Александр Сергеевич родился 18.03.1992 года в селе Залужье Дубровицкого района в котором и проживал.

После окончания в 2009 году Залужской ООШ I-III ступеней учился в Ривненском автотранспортном техникуме по специальности регулирования дорожного движения. Срочную службу в рядах украинской армии проходил в 2012 - 2013 годах. С 2013 года служил в пограничных войсках (по контракту), а с 2014 года периодически находился в зоне ведения боевых действий на Востоке Украины в Донецкой и Луганской областях.

Погиб Александр Котяш 24 октября 2018 от пулевого ранения. У погибшего остались родители и два брата.

В Дубровицком районе объявлены дни траура с 25 по 27 октября 2018 года".

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Украинский пограничник Александр Котяш погиб на Донбассе 24 октября 01

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