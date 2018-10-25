Один наш воин ранен. Враг применил минометы под Светлодарском и Луганским, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Наибольшая активность противника зафиксирована вблизи Светлодарска, где он вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП и станковых гранатометов. Минометы 82 калибра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы российско-оккупационные войска применили против защитников Луганского. Подразделения обороняющихся для прекращения огневой активности врага применяли дежурные огневые средства. Потерь на этом направлении нет.
Зафиксировано вражеский огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Гнутово.
В результате боевых действий, на Донецком направлении, ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".