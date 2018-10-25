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25.10.18 19:54

Один наш воин ранен. Враг применил минометы под Светлодарском и Луганским, - штаб ООС

В течение текущих суток враг 5 раз нарушил режим прекращения огня, 2 из них - с применением вооружения запрещенного минскими договоренностями

Один наш воин ранен. Враг применил минометы под Светлодарском и Луганским, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Наибольшая активность противника зафиксирована вблизи Светлодарска, где он вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП и станковых гранатометов. Минометы 82 калибра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы российско-оккупационные войска применили против защитников Луганского. Подразделения обороняющихся для прекращения огневой активности врага применяли дежурные огневые средства. Потерь на этом направлении нет.

Зафиксировано вражеский огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Гнутово.

В результате боевых действий, на Донецком направлении, ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

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