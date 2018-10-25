Ахметов - самый богатый украинец, за год его состояние выросло на 76%, - "Новое время"

Ринат Ахметов вновь возглавил рейтинг самых богатых украинцев, составленных журналом "Новое время", сообщает Цензор.НЕТ. По данным издания, за год его состояние увеличилось на 76%.

Отмечается, что за год состояние Ахметова выросло сразу на $5,3 млрд долларов – до $12,2 млрд.

Также на Цензор.НЕТ: Ахметов поднялся в рейтинге Bloomberg богатейших людей мира. ИНФОГРАФИКА

Второе место в рейтинге занял Виктор Пинчук с состоянием в $2,7 млрд. Замыкает тройку лидеров Вадим Новинский, с состоянием $2,3.

4-и 5-е место в рейтинге занимают бывшие владельцы ПриватБанка Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, каждый из них владеет по $1,6 млрд. При этом Боголюбов за год увеличил свое состояние в более чем 2 раза – на 113%.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Трафальгарская битва": как Коломойский и Пинчук делили элитные дома в центре Лондона, - расследование "Слідство.Info". ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко в рейтинге занял 6-е место с состоянием $1,1 млрд долларов, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Дмитрий Фирташ в рейтинге "Нового Времени" занял 14 место. Его состояние за год сократились на 34% и составляет $489 млн.

"Теперь сотня самых богатых соотечественников сконцентрировали в своих руках $37,5 млрд. Иными словами, только 100 Украинские могут одним махом погасить половину всего государственного долга страны", – говорится в исследовании.

Согласно подсчетам авторов рейтинга, суммарное состояние 100 самых богатых украинцев равняется половине государственного долга страны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина заняла 123 место по уровню личного богатства граждан в рейтинге Credit Suisse