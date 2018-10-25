Командир 57-й бригады полковник Головашенко заявил об уходе с военной службы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной страничке 57-й ОМБ в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "В связи с постоянным информационными нападками, что делает невозможным качественную подготовку личного состава воинской части к выполнению задач в зоне проведения ООС, с целью недопущения дискредитации в обществе роли должности командира бригады, воинского звания "полковник" и для защиты в суде личной чести и достоинства как гражданского лица, командир 57 отдельной мотопехотной бригады полковник Юрий Головашенко 23.10.2018 решил уволиться с военной службы".