Офицер патрульной полиции задержан в Луцке на взятке 60 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что капитан полиции требовал от местного предпринимателя 60 тысяч гривен. В такую сумму злоумышленник "оценил" несоздание искусственных препятствий при оформлении разрешительных документов на установку вдоль автодорог рекламных щитов.
Оперативники задокументировали получение полицейским части взятки в размере более 16 тысяч гривен. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли противоправно полученные деньги и разрешительные документы, которые капитан начал оформлять после получения части взятки.
В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.