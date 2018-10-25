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25.10.18 21:37

Офицер патрульной полиции задержан в Луцке на взятке 60 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего инспектора отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Волынской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Офицер патрульной полиции задержан в Луцке на взятке 60 тыс. грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что капитан полиции требовал от местного предпринимателя 60 тысяч гривен. В такую ​​сумму злоумышленник "оценил" несоздание искусственных препятствий при оформлении разрешительных документов на установку вдоль автодорог рекламных щитов.

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Офицер патрульной полиции задержан в Луцке на взятке 60 тыс. грн, - СБУ 02

Оперативники задокументировали получение полицейским части взятки в размере более 16 тысяч гривен. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли противоправно полученные деньги и разрешительные документы, которые капитан начал оформлять после получения части взятки.

Офицер патрульной полиции задержан в Луцке на взятке 60 тыс. грн, - СБУ 03

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В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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