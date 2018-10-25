Премию имени Сахарова для Сенцова вручат его сестре и адвокату

В Европейский парламент на вручение правозащитной премии "За свободу мысли" имени Сахарова украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову пригласили его адвоката Дмитрия Динзе и сестру Наталью Каплан. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Пока планируется, что нас двое поедет", – сказала журналистам Наталья Каплан.

Она отметила, что денежную премию в размере 50 тысяч евро, скорее всего, положат на банковский счет, где она будет ждать Сенцова, или, при необходимости, передадут его детям.

"В идеале, конечно, чтобы Олег сам получил эту премию и сам распоряжался этими деньгами", – добавила она.

Вручение премии Сахарова состоится 12 декабря в Страсбурге.

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Напомним, 25 октября украинский политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова.

Среди трех номинантов премии Сахарова были: заключенный на России украинский режиссер Олег Сенцов, ряд неправительственных организаций, которые спасают жизнь мигрантов в Средиземном море, а также марокканский оппозиционный политический активист Нассер Зефзафи, который находится в заключении.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Европейскому парламенту за решение предоставить престижную премию Сахарова украинскому режиссеру, заключенному Кремля Олегу Сенцову.

Посольство США заявило, что Россия должна немедленно освободить лауреата премии Европарламента 2018 года имени Андрея Сахарова украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы он мог лично получить эту награду.

С 1988 года Европарламент присуждает премию Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

В прошлом году лауреатами премии Сахарова стали демократическая оппозиция и политзаключенные Венесуэлы.

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Андрей Сахаров - советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.