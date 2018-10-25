Видели конвои, особые виды оружия, в том числе электронное вооружение, но не видели прямого российского военного вмешательства, - Хуг о Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки, об этом Хуг рассказал в интервью изданию Foreign Policy.

На вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на востоке Украины Александр Хуг отметил: "Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства, - ред.). Впрочем, мы видели конвои выезжающих и въезжающих в Украину грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".

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По словам Хуга, который в этом месяце покидает пост в СММ ОБСЕ, на одном из участков приграничной территории, ОБСЕ удалось зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео.

"Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронное вооружение. Мы также говорили с взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине" , - заявляет Хуг.

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Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине также добавляет, что в ОБСЕ видели людей с опознавательными знаками Российской Федерации, но, по его словам, "такую ​​форму можно купить где угодно".

"Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других - но также России", - отмечает Хуг

Напомним, что Александр хуг, который стал одним из самых узнаваемых наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, по завершении срока в октябре уходит с должности первого заместителя главы миссии в Украине.

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