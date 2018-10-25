В порту Черноморска "застряла" отара из 300 овец: их не могут ни отправить хозяйке, ни отпустить, ни убить. ФОТО

В порту Черноморска уже 2 недели стоит фура, в которой находятся 300 овец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Животных отправили на продажу в Турцию, но там покупатель не явился за грузом. А когда овец доставили обратно в Украину, их отказалась пропустить служба ветконтроля: ведь овцы побывали в стране, где регистрируются опасные заболевания животных.

Из-за бюрократической коллизии овец нельзя ни отдать хозяйке, ни даже уничтожить. Часть животных погибли от жажды, голода и отравления трупными газами. Оставшихся в живых подкармливают зоозащитники.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Черноморского горсовета приняла решение cоздать на территории терминала карантинную площадку, на которой можно разместить животных и обеспечить им доступ к воде и корму.

В Турцию отправят запрос о том, покидали ли овцы карантинную зону. И если окажется, что нет, то их вернут хозяйке.